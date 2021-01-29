Отец бывшего вратаря ЦСКА Чепчугова считает, что сын не вернётся в футбол

Андрей Чепчугов, отец бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова, высказал мнение, что сын больше не вернётся в футбол.

«Сергею уже 35 лет, скоро 36. Мы беседовали с лета, вообще постоянно беседуем про спорт. У него же был ещё и год назад вариант, и полтора года назад – уйти в «Торпедо», обратиться к Игнашевичу, с которым он вместе играл. Думаю, вы знаете. Они дружили в ЦСКА. Мы с ним несколько раз на эту тему говорили. Когда он играл в ЦСКА, там Игнашевич играл, и Алдонина он захватил. Два тренера «Торпедо». И он в принципе год назад… Он же начинал бегать, штангой заниматься — типа форму поднаберу и на какие-нибудь сборы попробую попасть. То есть желанием горел, оно было. Потом, где-то прошлым летом, у него мысль появилась — вернуться в Красноярск, где он начинал. И сейчас в красноярской команде тот тренер, у которого он начинал — Алфёров, есть такой. Второй момент, когда можно было продолжить карьеру, он говорит: «Желание есть в «Енисей» [перейти]». Я говорю: «Да ради бога, ты сейчас свободный, бесплатный».

Сергей сказал: «Позвоню Ивахову (президенту клуба) и скажу, что готов приехать на сборы», — мы разговаривали на эту тему в декабре. Почему бы красноярской команде, играющей в первой лиге, не взять опытного голкипера в команду? Да, был некоторый пробел, но мастерство-то ведь никуда не делось. Он периодически мне говорит, что нужно набирать форму. Но я ему 100 раз объяснял, что для того и нужны сборы, чтобы набирать форму. Шансы были продолжить карьеру, но когда все команды поехали на сборы, он пошёл на попятную.

Он же не планировал, что карьера в «Енисее» так быстро закончится. Как только Сергей приехал в Москву, появился вариант с «Анжи». Но из-за финансовых условий не договорились. На место Чепчугова взяли Дюпина — сейчас он в «Рубине». Потерял год.

До Нового года я горел желанием… Думал, что сможет вернуться. Но сейчас, наверное, он уже не сделает шаг в сторону футбола.

Очень обидно. Мы, конечно, будем говорить на эту тему, но всё же далековато друг от друга живём. Телефонные разговоры — это одно, личная беседа — совсем другое. Хотя и по телефону мы можем часами разговаривать, да и понимаем друг друга хорошо, но… Неоднократно говорили про возвращение — к лету мог спокойно быть в одном из клубов… Рыжиков же стоит до 41 года, да ещё и в РПЛ!" — сказал Андрей Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Полное интервью с Андреем Чепчуговым читайте на «Чемпионате».