«Днепр» готов выложить € 5 млн за экс-форварда ЦСКА Витиньо

Украинский «Днепр» проявляет серьёзную заинтересованность в 27-летнем форварде бразильского «Фламенго» Витиньо, который известен в России по выступлениям за московский ЦСКА. Об этом сообщает портал Fla Resenha со ссылкой на журналиста Густаво Энрике в «Твиттере».



По информации источника, «Днепр» готов заплатить за экс-игрока «армейцев» € 5 млн. Ранее появилась информация, что украинский клуб достиг договорённости об аренде из «Фламенго» 21-летнего бразильского вингера Билла.



Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год, сезон-2015/2016 он провёл в аренде в бразильском «Интернасьонале». В составе «армейцев» форвард провёл 58 матчей и стал автором 17 забитых мячей. В сезоне-2013/2014 Витиньо вместе с ЦСКА стал чемпионом России.



В текущем сезоне на счету Витиньо 28 встреч за «Фламенго» во всех турнирах, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Экс-игрок ЦСКА Витиньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии