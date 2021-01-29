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«Днепр» готов выложить € 5 млн за экс-форварда ЦСКА Витиньо

«Днепр» готов выложить € 5 млн за экс-форварда ЦСКА Витиньо
Футбол / Южная Америка 0
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Украинский «Днепр» проявляет серьёзную заинтересованность в 27-летнем форварде бразильского «Фламенго» Витиньо, который известен в России по выступлениям за московский ЦСКА. Об этом сообщает портал Fla Resenha со ссылкой на журналиста Густаво Энрике в «Твиттере».

По информации источника, «Днепр» готов заплатить за экс-игрока «армейцев» € 5 млн. Ранее появилась информация, что украинский клуб достиг договорённости об аренде из «Фламенго» 21-летнего бразильского вингера Билла.

Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год, сезон-2015/2016 он провёл в аренде в бразильском «Интернасьонале». В составе «армейцев» форвард провёл 58 матчей и стал автором 17 забитых мячей. В сезоне-2013/2014 Витиньо вместе с ЦСКА стал чемпионом России.

В текущем сезоне на счету Витиньо 28 встреч за «Фламенго» во всех турнирах, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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