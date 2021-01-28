Гончаренко прокомментировал разгромную победу в матче с «Мурсией»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Мурсией» (5:0).
«Мы хорошо поработали на первом сборе. У нас была немного другая работа по сравнению с предыдущими сезонами. Очень хорошо поработали в плане тактики, физической подготовки, стандартных положений. Конечно, хотелось бы, чтобы уровень соперника был выше. Но надо учитывать, что сейчас пандемия, и мы играем с теми соперниками, которые есть неподалёку.
Соперник хорошо смотрелся в первом тайме. Доволен всеми ребятами, которые вышли как в первом тайме, так и во втором. Структура атаки была видна очень хорошо. Что касается обороны, у нас мало пищи для размышлений. Кого-то отдельно выделять не хочу, все хорошо смотрелись", — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
В товарищеском матче на сборах в Испании московский ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию». Встреча проходила на поле «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» в Кампоаморе и завершилась со счётом 5:0.
- 28 января 2021
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