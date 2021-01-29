Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хави, Неймар и Суарес не попали в сборную десятилетия по версии IFFHS

Хави, Неймар и Суарес не попали в сборную десятилетия по версии IFFHS
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своём сайте представила символическую сборную мира минувшего десятилетия.

Места в команде не нашлось таким звёздным футболистам, как полузащитник Хави Эрнандес и нападающие Неймар и Луис Суарес, которые вместе с «Барселоной» успешно выступали в 2010-х годах. В состав также не попали бывшие форварды «Баварии» Франк Рибери и Арьен Роббен и другие яркие игроки.

Сборная десятилетия: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Филипп Лам (завершил карьеру, играл за «Баварию» и Германию), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Марсело («Реал», Бразилия), Тони Кроос («Реал», Германия), Андрес Иньеста («Виссел Кобе», играл за «Барселону» и Испанию), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Лионель Месси («Барселона», Аргентина).

Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021