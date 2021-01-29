Хави, Неймар и Суарес не попали в сборную десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своём сайте представила символическую сборную мира минувшего десятилетия.
Места в команде не нашлось таким звёздным футболистам, как полузащитник Хави Эрнандес и нападающие Неймар и Луис Суарес, которые вместе с «Барселоной» успешно выступали в 2010-х годах. В состав также не попали бывшие форварды «Баварии» Франк Рибери и Арьен Роббен и другие яркие игроки.
Сборная десятилетия: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Филипп Лам (завершил карьеру, играл за «Баварию» и Германию), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Марсело («Реал», Бразилия), Тони Кроос («Реал», Германия), Андрес Иньеста («Виссел Кобе», играл за «Барселону» и Испанию), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Лионель Месси («Барселона», Аргентина).
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