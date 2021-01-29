«Милан» нацелился на Дугласа Косту. «Бавария» готова досрочно вернуть его в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Баварию», может сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна.



Как сообщает Tuttosport, на бразильца нацелился «Милан», желающий усилиться в преддверии решающей стадии сезона. «Бавария» готова досрочно завершить аренду игрока и вернуть его в туринский клуб.



Коста перешёл в «Баварию» в октябре прошлого года, а ранее выступал за мюнхенцев с 2015 по 2018-й. В «Ювентус» он перебрался сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. До этого защищал цвета донецкого «Шахтёра» и «Гремио». В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провёл 9 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.



«Милан», набрав 43 очка в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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