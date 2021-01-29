Кришито: когда заболел коронавирусом, думал об уходе «на пенсию»
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что задумывался о завершении карьеры, когда заразился коронавирусом.
«У меня и до этого были проблемы со здоровьем, а тут ещё и заболел коронавирусом. После этого я начал задавать себе вопросы. Я думал, что лучше — продолжать играть или все же завершить карьеру. Я думал об уходе «на пенсию». Позже я понял, что ещё далек от ухода из футбола. Сейчас тренируюсь и чувствую, что нахожусь на своём месте», — цитирует Кришито Il Secolo XIX.
Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, однажды стал обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны. В сезоне-2020/2021 Кришито провёл 11 матчей за «Дженоа» и забил один гол.
Доменико Кришито: в жару будет сложнее играть, но в России я выходил на поле при минус 10
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:17
-
15:15
-
15:03
-
14:44
-
14:30
-
14:08
-
14:04
-
13:59
-
13:30
-
13:28
-
13:10
-
12:54
-
12:49
-
12:32
-
12:23
-
12:05
-
11:32
-
11:30
-
11:12
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам