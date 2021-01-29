Кришито: когда заболел коронавирусом, думал об уходе «на пенсию»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что задумывался о завершении карьеры, когда заразился коронавирусом.



«У меня и до этого были проблемы со здоровьем, а тут ещё и заболел коронавирусом. После этого я начал задавать себе вопросы. Я думал, что лучше — продолжать играть или все же завершить карьеру. Я думал об уходе «на пенсию». Позже я понял, что ещё далек от ухода из футбола. Сейчас тренируюсь и чувствую, что нахожусь на своём месте», — цитирует Кришито Il Secolo XIX.



Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, однажды стал обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны. В сезоне-2020/2021 Кришито провёл 11 матчей за «Дженоа» и забил один гол.

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