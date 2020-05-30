Доменико Кришито: в жару будет сложнее играть, но в России я выходил на поле при минус 10

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», прокомментировал возможное возобновление сезона 20 июня.
«В жару будет сложнее играть, но в России я выходил на поле при минус 10 градусов и это не было проблемой. Очень хотим вернуться к выступлениям и продолжить там, где остановились в марте. Не верю, что мы будем наказаны прекращением сезона. «Дженоа» отлично играла до приостановки Серии А, но мы должны рассматривать оставшиеся 12 матчей как финалы. Мы всегда верили, что команда останется в лиге, и будем продолжать верить до конца», — цитирует Кришито Sky Sport Italia.
Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, однажды стал обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что чемпионат Италии возобновится 20 июня.
- 30 мая 2020
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