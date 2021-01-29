Стал известен срок дисквалификации Ибрагимовича и Лукаку

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку получили по одному матчу дисквалификации после четвертьфинального матча Кубка Италии, сообщает Tuttomercatoweb. Источник сообщает, что в дальнейшем наказание может стать строже, так как федеральный прокурор может запросить открыть расследование по факту возможной дискриминации в поведении футболистов.



Напомним, что в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.



Возможно, Ибрагимович вспомнил слова владельца «Эвертона» Фарада Мошири в 2018 году, когда, говоря о переходе бельгийца в «Манчестер Юнайтед», он сказал, что мать нападающего во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти «Челси» и это было «что-то связанное с вуду». Сам Лукаку отрицал это.

«Милан» не накажет Ибрагимовича за конфликт с Лукаку