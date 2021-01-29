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«Милан» не накажет Ибрагимовича за конфликт с Лукаку

«Милан» не накажет Ибрагимовича за конфликт с Лукаку
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не будет наказан руководством клуба за инцидент в четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (1:2), сообщает Football Itaila.

В «Милане» решили не штрафовать шведа, однако в Серии А ещё не приняли решения относительно наказания в адрес Ибрагимовича.

Ранее Златан встретился с руководством миланского клуба. Футболист объяснил боссам свою стычку с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку. Ибрагимович вступил в конфликт с бельгийским нападающим в концовке первого тайма. В середине второго тайма четвертьфинального матча Кубка Италии он нарушил правила в центре поля и был удалён после второй жёлтой карточки. После матча Ибрагимович извинился перед болельщиками за своё удаление, а также заявил, что «в мире Златана нет места расизму».

Ибрагимович встретился с руководством «Милана» после конфликта с Лукаку
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