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Эдина Джеко предложили «Манчестер Юнайтед»

Эдина Джеко предложили «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эдин Джеко, выступающий за «Рому», может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

Агенты предложили «красным дьяволам» подписать боснийского форварда.

Сообщалось, что Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити». Агент футболиста Алессандро Луччи начал переговоры с представителями «горожан».

Сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой. Португальский специалист также лишил боснийского форварда капитанской повязки. Новый генеральный менеджер «волков» Тьягу Пинту пытается помирить игрока и тренера, но Джеко решительно настроен уйти. С «Ромой» также связался миланский «Интер», готовый обменять Джеко на Алексиса Санчеса.

Агент Эдина Джеко работает над его возвращением в «Манчестер Сити»
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