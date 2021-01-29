Эдина Джеко предложили «Манчестер Юнайтед»
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эдин Джеко, выступающий за «Рому», может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.
Агенты предложили «красным дьяволам» подписать боснийского форварда.
Сообщалось, что Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити». Агент футболиста Алессандро Луччи начал переговоры с представителями «горожан».
Сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой. Португальский специалист также лишил боснийского форварда капитанской повязки. Новый генеральный менеджер «волков» Тьягу Пинту пытается помирить игрока и тренера, но Джеко решительно настроен уйти. С «Ромой» также связался миланский «Интер», готовый обменять Джеко на Алексиса Санчеса.
Агент Эдина Джеко работает над его возвращением в «Манчестер Сити»
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
22:15
-
22:10
-
21:46
-
21:31
-
21:19
-
21:06
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
19:55
-
19:47
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:14
-
19:11
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:06
-
18:06
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:18
-
17:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам