Эдина Джеко предложили «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эдин Джеко, выступающий за «Рому», может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

Агенты предложили «красным дьяволам» подписать боснийского форварда.

Сообщалось, что Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити». Агент футболиста Алессандро Луччи начал переговоры с представителями «горожан».



Сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой. Португальский специалист также лишил боснийского форварда капитанской повязки. Новый генеральный менеджер «волков» Тьягу Пинту пытается помирить игрока и тренера, но Джеко решительно настроен уйти. С «Ромой» также связался миланский «Интер», готовый обменять Джеко на Алексиса Санчеса.