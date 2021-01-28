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Агент Эдина Джеко работает над его возвращением в «Манчестер Сити»

Агент Эдина Джеко работает над его возвращением в «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити». Агент футболиста Алессандро Луччи начал переговоры с представителями «горожан», сообщает Corriere dello Sport.

«Манчестер Сити» не особо заинтересован в возвращении боснийского бомбардира, но агент Джеко намерен переубедить руководство «горожан».

Сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой. Португальский специалист также лишил боснийского форварда капитанской повязки. Новый генеральный менеджер «волков» Тьягу Пинту пытается помирить игрока и тренера, но Джеко решительно настроен уйти.

Напомним, с «Ромой» связался миланский «Интер», готовый обменять Джеко на Алексиса Санчеса.

«Интер» и «Рома» могут обменяться футболистами
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