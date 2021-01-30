«Фиорентина» вдевятером упустила победу в концовке матча с «Торино»

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 1:1.

На 61-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли. Несмотря на это, вскоре гости вышли вперёд — гол на счету Франка Рибери, ему ассистировал хавбек Джакомо Бонавентура. На 71-й минуте «Фиорентина» осталась вдевятером. В концовке встречи счёт сравнял форвард туринцев Андреа Белотти.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, присоединившийся к команде 27 января, в матче участия не принимал.

«Фиорентина» набрала 22 очка и располагается на 12-м месте в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Торино» (15) занимает 17-е место.