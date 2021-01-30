Полиция задержала подозреваемого в проявлении расизма в адрес хавбека «Вест Бромвича»
Пресс-служба полиции Уэст-Мидлендса сообщила о задержании человека, подозреваемого в расистских оскорблениях полузащитника «Вест Бромвич Альбион» Ромена Сойерса.
«49-летний мужчина был взят под стражу для допроса. Наш офицер ведёт расследование по поводу ещё одного расистского комментария, адресованного тому же футболисту», — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Уэст-Мидлендса в «Твиттере».
Ранее «Вест Бромвич» заявил, что обратился в полицию по этому делу. Сойерс получил сообщения с расистскими оскорблениями во время матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5).
«Вест Бромвич» в 20 встречах набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за расистского сообщения в адрес хавбека Сойерса
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