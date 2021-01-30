«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ассистенты — Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



«Манчестер Сити» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).