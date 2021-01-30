Футболист «Ньюкасл Юнайтед» оштрафован за посещение парикмахерской

Бразильский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Жоэлинтон подвергся дисциплинарному взысканию со стороны клуба за нарушение коронавирусных протоколов.
Как сообщает The Sun, бразилец был наказан после того, как опубликовал в социальных сетях фотографию, где он запечатлен в парикмахерской.
Фотография Жоэлинтона во время посещения парикмахерской
Фото: https://www.instagram.com/joelinton34/
«Существуют чёткие протоколы COVID-19, и клуб продолжает настаивать на том, что футболисты должны выполнять свои обязанности.
Мы разочарованы поведением Жоэлинтона. Протоколы очень ясны, и мы собираемся принять соответствующие меры внутри клуба», — прокомментировали поведение 24-летнего нападающего в стане «сорок».
В нынешнем сезоне Жоэлинтон провёл 16 матчей в АПЛ, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
- 30 января 2021
-
16:37
-
16:35
-
16:20
-
16:08
-
15:52
-
15:51
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:35
-
13:25
-
12:51
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:21
-
10:54
-
10:49
-
10:28
-
10:21
-
10:09