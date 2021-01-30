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Футболист «Ньюкасл Юнайтед» оштрафован за посещение парикмахерской

Футболист «Ньюкасл Юнайтед» оштрафован за посещение парикмахерской
Футбол / Англия 0

Бразильский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Жоэлинтон подвергся дисциплинарному взысканию со стороны клуба за нарушение коронавирусных протоколов.

Как сообщает The Sun, бразилец был наказан после того, как опубликовал в социальных сетях фотографию, где он запечатлен в парикмахерской.

Фотография Жоэлинтона во время посещения парикмахерской

Фотография Жоэлинтона во время посещения парикмахерской

Фото: https://www.instagram.com/joelinton34/

«Существуют чёткие протоколы COVID-19, и клуб продолжает настаивать на том, что футболисты должны выполнять свои обязанности.

Мы разочарованы поведением Жоэлинтона. Протоколы очень ясны, и мы собираемся принять соответствующие меры внутри клуба», — прокомментировали поведение 24-летнего нападающего в стане «сорок».

В нынешнем сезоне Жоэлинтон провёл 16 матчей в АПЛ, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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