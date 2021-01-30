Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на длительный срок, сообщает La Stampa.
По информации источника, шведский футболист может пропустить до 10 матчей, если его признают виновным в проявлении расизма по отношению к нападающему «Интера» Ромелу Лукаку. Сообщалось, что Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на 1 матч за стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди и занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал обоим игрокам жёлтую карточку.
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