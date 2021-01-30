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Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 10 матчей
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на длительный срок, сообщает La Stampa.

По информации источника, шведский футболист может пропустить до 10 матчей, если его признают виновным в проявлении расизма по отношению к нападающему «Интера» Ромелу Лукаку. Сообщалось, что Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на 1 матч за стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди и занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал обоим игрокам жёлтую карточку.

Стал известен срок дисквалификации Ибрагимовича и Лукаку
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