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«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтёр» поборются за двоих футболистов «Флуминенсе»

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтёр» поборются за двоих футболистов «Флуминенсе»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» намерен приобрести двоих молодых футболистов бразильского «Флуминенсе».

По сообщениям Goal.com, руководство «горожан» предлагает бразильскому клубу € 10 млн за полузащитника Метиньо и нападающего Кайки.

Официально о приобретении юниоров будет объявлено после того, как футболистам исполнится 18 лет. 23 апреля — день рождения Метиньо, 11 июня — день рождения Кайки. «Манчестер Сити», вероятно, отправит их в аренду в одну из команд, входящих в структуру City Football Group.

Сообщается, что, помимо «горожан», на Метиньо и Кайки претендует донецкий «Шахтёр», однако футболисты склоняются к переезду на Туманный Альбион.

Оба футболиста пока выступают за юношескую команду «Флуминенсе» (до 17 лет).

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