«Спартак» обыграл «Пахтакор» в первом матче 2021 года

В товарищеском матче «Пахтакор» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пахтакора» Драган Черан, успешно реализовавший пенальти. На 31-й минуте полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек красно-белых Йоррит Хендрикс. Во втором тайме, на 87-й минуте, хавбек Роман Зобнин вывел московскую команду вперёд в счёте.

Московский «Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 и уступает ЦСКА (37) и действующему чемпиону санкт-петербургскому «Зениту» (41).