Фанаты покинули базу «Марселя», спецназ взял ситуацию под контроль. Фото

Болельщики «Марселя», которые ворвались на базу команды с призывами к отставке президента клуба Жака-Анри Эйро, покинули тренировочный центр. Об этом сообщается в "твиттере" Get French Football News.

По информации источника, у входа на базу стоит спецназ, а фанаты нарисовали различные надписи, в том числе: «Эйро, уйди», «Эйро, покинь клуб», а также различные теги оскорбительного содержания с ненормативной лексикой.

Фото: «Твиттер» Mathieu Grégoire

Фанаты раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.



Болельщики также хотят избавиться от президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом. Стоит отметить, что осталось несколько часов до матча «Марсель» — «Ренн». Начало встречи — в 23:00 мск.