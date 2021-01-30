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«Рома» объявила о возвращении Стефана Эль-Шаарави

«Рома» объявила о возвращении Стефана Эль-Шаарави
Футбол / Италия 0

Фланговый нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави вернулся в «Рому». Контракт форварда с китайским клубом был рассчитан до лета 2022 года, но в нём был предусмотрен пункт, который позволяет Стефану покинуть Поднебесную раньше положенного срока.

«Когда я впервые приехал в Рим, то понял, что этому городу и клубу не нужно много времени, чтобы стать любимыми. Уходя, я понял, что они навсегда останутся в сердце. Теперь я с нетерпением жду, чтобы вернуться к играм в этой футболке», — цитирует Эль-Шаарави пресс-служба клуба.

Напомним, итальянский вингер покинул «Рому» летом 2019 года. В составе «волков» он провёл 139 матчей, забил 40 голов и отдал 26 результативных передач. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в € 8 млн.

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