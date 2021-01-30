Нуну: сейчас для меня идёт самый трудный период в качестве наставника «Вулверхэмптона»

главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение «волков» в матче 21-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:1).



«В первом тайме мы были хорошо организованы, но в атаке у нас мало что получалось. Вторая половина встречи была уже не так хороша. Мы плохо двигали мяч. Сегодня была не очень хорошая игра в нашем исполнении.



Для меня сейчас идёт самый трудный период в качестве главного тренера „волков“. Но сейчас сложно не только нам, но и всем командам. На данный момент атмосфера накалена до предела. Нам не хватает победы. Мы должны сделать шаг вперёд», — приводит слова португальца BBC.

Видео единственного гола в матче «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» в АПЛ продлилась до восьми матчей.



«Вулверхэмтон» в 20 встречах набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (26) — на 13-м месте.