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Нуну: сейчас для меня идёт самый трудный период в качестве наставника «Вулверхэмптона»

Нуну: сейчас для меня идёт самый трудный период в качестве наставника «Вулверхэмптона»
Футбол / Англия 0
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главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение «волков» в матче 21-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:1).

«В первом тайме мы были хорошо организованы, но в атаке у нас мало что получалось. Вторая половина встречи была уже не так хороша. Мы плохо двигали мяч. Сегодня была не очень хорошая игра в нашем исполнении.

Для меня сейчас идёт самый трудный период в качестве главного тренера „волков“. Но сейчас сложно не только нам, но и всем командам. На данный момент атмосфера накалена до предела. Нам не хватает победы. Мы должны сделать шаг вперёд», — приводит слова португальца BBC.

Видео единственного гола в матче «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» в АПЛ продлилась до восьми матчей.

«Вулверхэмтон» в 20 встречах набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (26) — на 13-м месте.

«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил безвыигрышную серию «волков» до 8 матчей
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