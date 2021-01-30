Нуну: сейчас для меня идёт самый трудный период в качестве наставника «Вулверхэмптона»

главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение «волков» в матче 21-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:1).
«В первом тайме мы были хорошо организованы, но в атаке у нас мало что получалось. Вторая половина встречи была уже не так хороша. Мы плохо двигали мяч. Сегодня была не очень хорошая игра в нашем исполнении.
Для меня сейчас идёт самый трудный период в качестве главного тренера „волков“. Но сейчас сложно не только нам, но и всем командам. На данный момент атмосфера накалена до предела. Нам не хватает победы. Мы должны сделать шаг вперёд», — приводит слова португальца BBC.
Видео единственного гола в матче «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» в АПЛ продлилась до восьми матчей.
«Вулверхэмтон» в 20 встречах набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (26) — на 13-м месте.
- 30 января 2021
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:36
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:36
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:08
-
18:04
-
17:55