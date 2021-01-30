Мальдини: «Милан» готов защищать Ибрагимовича, если кто-то попытается притянуть расизм

Директор «Милана» Паоло Мальдини сказал, что клуб готов защищать нападающего команды Златана Ибрагимовича в случае обвинений в расизме.

«Это был неприятный инцидент, он продолжался слишком долго, но на этом всё закончилось. Если кто-то попытается втянуть в это расизм, мы готовы защищать нашего игрока, потому что расизм не имеет ничего общего с Иброй. Златан извинился перед командой за удаление. Лукаку атаковал его товарищей по команде без причины, поэтому он вступился за них", — цитирует Мальдини Football Italia.

Сообщалось, что шведский футболист может пропустить до 10 матчей, если его признают виновным в проявлении расизма по отношению к нападающему «Интера» Ромелу Лукаку. Ранее стало известно, что Ибрагимович и Лукаку дисквалифицированы на 1 матч за стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии.



Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди и занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал обоим игрокам жёлтую карточку.