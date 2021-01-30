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«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и поднялся на третье место в Серии А

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и поднялся на третье место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза. Альваро Мората обыгрался с Роналду, прострелил на Кьезу, и тот в касание переправил мяч в пустой угол. В добавленное время полузащитник Аарон Рэмзи увеличил преимущество туринцев, ему ассистировал Хуан Куадрадо.

«Ювентус» в 19 матчах набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (26) занимает 10-е место. В следующем туре туринской команде предстоит сыграть с «Ромой» (37), которая занимает четвёртое место в таблице итальянского чемпионата.

Италия - Серия А. 20-й тур
30 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Кьеза – 20'   0:2 Рэмси – 90+1'
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