«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и поднялся на третье место в Серии А

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза. Альваро Мората обыгрался с Роналду, прострелил на Кьезу, и тот в касание переправил мяч в пустой угол. В добавленное время полузащитник Аарон Рэмзи увеличил преимущество туринцев, ему ассистировал Хуан Куадрадо.

«Ювентус» в 19 матчах набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (26) занимает 10-е место. В следующем туре туринской команде предстоит сыграть с «Ромой» (37), которая занимает четвёртое место в таблице итальянского чемпионата.