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Мартин Эдегор дебютировал за «Арсенал» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Мартин Эдегор дебютировал за «Арсенал» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 83-я минута матча, счёт ничейный — 0:0.

На 83-й минуте матча в составе «канониров» дебютировал полузащитник Мартин Эдегор. Норвежец заменил 20-летнего хавбека Эмиля Смит-Роу.

Права на Эдегора принадлежат мадридскому «Реалу». Игрок будет выступать за английский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне Эдегор провёл за «Реал» семь матчей в чемпионате Испании, отыграв 233 минуты. На его счету два матча в Лиге чемпионов УЕФА. Эдегор перешёл в «Королевский клуб» в 2015 году.

Известно, что в арендное соглашение с «Арсеналом» «Реал» отказался включать опцию выкупа игрока.

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