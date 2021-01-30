Тренер «Реала»: мы будем бороться до конца за оставшиеся титулы

Ассистент главного тренера «Реала» Давид Беттони, который руководил командой из-за коронавируса у наставника «сливочных» Зинедина Зидана, подвёл итоги неудачного матча с «Леванте» (1:2).

«Удаление Милитао поставило нас в очень тяжёлую ситуацию. Во втором тайме мы оказывали высокое давление, у нас был шанс, но мы играли с хорошим соперником.

Решения арбитра? Как всегда, мы не будем ничего комментировать. Так случилось, и нам нечего сказать. «Реал» смог проявить характер. Болельщики должны продолжать верить в свою команду. Мы будем бороться до конца за оставшиеся титулы", — цитирует Беттони Mundo Deportivo.

«Леванте» набрал 26 очков в 20 турах и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Реал» (40) по-прежнему на 2-м месте. Отставание от лидера, мадридского «Атлетико», 7 очков, однако у матрасников два матча в запасе.