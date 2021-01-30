Президент «Марселя» отреагировал на нападение фанатов на базу с призывами к его отставке

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро прокомментировал нападение фанатов на базу клуба с призывами к его отставке.

«Сегодня днём триста сотрудников клуба были шокированы тем, что они увидели вживую ужасающее нападение на нашу базу. То, что произошло, требует крайне серьёзного наказания для этих нарушителей, которые утверждают, что являются фанатами «Марселя», но разрушают клубные объекты и угрожают сотрудникам и игрокам», — приводит слова Эйро пресс-служба «Марселя».

Болельщики «Марселя» попали петардой в защитника Альваро Гонсалеса, в результате футболист получил небольшое ранение спины. Полиция Франции сообщает о 25 арестах. Были ранены несколько полицейских, повреждено три автомобиля спецслужб.



Фанатов не устраивает нынешнее положение дел в команде. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть «шансы» пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.