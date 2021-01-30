Фанаты «Марселя» расстреливают базу клуба. Видео

Появилось видеозапись нападения болельщиков «Марселя» на клубную базу команды.

В ролике фанаты сначала колонной подходят к воротам базы, скандируя призывы отправить в отставку президента клуба Жака-Анри Эйро. Затем ультрас начинают обстреливать здания базы из ракетниц и закидывать её территорию фаерами.

Болельщики «Марселя» попали петардой в защитника Альваро Гонсалеса, в результате футболист получил небольшое ранение спины. Полиция Франции сообщает о 25 арестах. Были ранены несколько полицейских, повреждено три автомобиля спецслужб.

Болельщиков не устраивает нынешнее положение дел в команде. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть «шансы» пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.