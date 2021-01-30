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«Динамо» забило четыре гола чемпиону Словакии

«Динамо» забило четыре гола чемпиону Словакии
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче на сборах в Турции московское «Динамо» переиграло действующего чемпиона Словакии — братиславский «Слован». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась со счётом 4:2.

На 11-й минуте футболисты «Слована» открыли счёт — отличился Эрик Даниэль. на 22-й минуте форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв сравнял счёт. Полузащитник Данил Липовой вывел московскую команду вперёд. Арсен Захарян забил третий гол «Динамо». Полузащитник «Слована» Моха отыграл один мяч, однако в концовке встречи нападающий бело-голубых Константин Тюкавин забил четвёртый гол москвичей.

В Турции «Динамо» сыграет с черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и казанским «Рубином» (5 февраля). На первом сборе «Динамо» сыграло контрольные встречи с польскими клубами «Лех» (0:2) и «Ракув» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 Даниэль – 11'   1:1 Грулёв – 22'   2:1 Липовой – 33'   3:1 Захарян – 48'   3:2 Моха – 52'   4:2 Тюкавин – 88'
Удаления: нет / де Кампс – 71'
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