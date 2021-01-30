«Динамо» забило четыре гола чемпиону Словакии

В товарищеском матче на сборах в Турции московское «Динамо» переиграло действующего чемпиона Словакии — братиславский «Слован». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась со счётом 4:2.
На 11-й минуте футболисты «Слована» открыли счёт — отличился Эрик Даниэль. на 22-й минуте форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв сравнял счёт. Полузащитник Данил Липовой вывел московскую команду вперёд. Арсен Захарян забил третий гол «Динамо». Полузащитник «Слована» Моха отыграл один мяч, однако в концовке встречи нападающий бело-голубых Константин Тюкавин забил четвёртый гол москвичей.
В Турции «Динамо» сыграет с черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и казанским «Рубином» (5 февраля). На первом сборе «Динамо» сыграло контрольные встречи с польскими клубами «Лех» (0:2) и «Ракув» (2:0).
- 30 января 2021
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