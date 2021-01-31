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Гонсалес, получивший ранение, прокомментировал нападение болельщиков на базу «Марселя»

Гонсалес, получивший ранение, прокомментировал нападение болельщиков на базу «Марселя»
Футбол / Франция 0
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Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес, получивший ранение спины в результате брошенной петарды, прокомментировал инцидент с нападением болельщиков на базу клуба.

«Я приехал в „Марсель“ из-за его истории и страсти, которая её окружает. Этот город замечательный, мы все любим этот клуб, но то, что мы испытали сегодня, никогда не должно повториться», — цитирует Гонсалеса пресс-служба клуба.

Сообщалось, что болельщики раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. Болельщики также хотят избавиться от президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом.

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