Гонсалес, получивший ранение, прокомментировал нападение болельщиков на базу «Марселя»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес, получивший ранение спины в результате брошенной петарды, прокомментировал инцидент с нападением болельщиков на базу клуба.
«Я приехал в „Марсель“ из-за его истории и страсти, которая её окружает. Этот город замечательный, мы все любим этот клуб, но то, что мы испытали сегодня, никогда не должно повториться», — цитирует Гонсалеса пресс-служба клуба.
Сообщалось, что болельщики раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. Болельщики также хотят избавиться от президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом.
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