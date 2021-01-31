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Рашфорд — о расистских оскорблениях: человечество и соцсети в своём худшем проявлении

Рашфорд — о расистских оскорблениях: человечество и соцсети в своём худшем проявлении
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд высказался о расистских оскорблениях в социальных сетях.

«Человечество и соцсети в своём худшем проявлении. Да, я чёрный мужчина, и я живу, гордясь этим. Никто, ни один комментарий не заставят меня почувствовать себя иначе. Прошу прощения, если вы ожидали более жёсткой реакции, здесь вы ещё не получите», — написал Рашфорд на своей странице в «Твиттере».

Ранее защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс сообщил, что стал объектом расистских оскорблений в социальных сетях. Футболист опубликовал снимок экрана с несколькими расистскими сообщениями. В частности, один из пользователей соцсети сравнил Джеймса с обезьяной, а также написал: «Как ты можешь жить с грязной чёрной кожей».

«Что-то нужно изменить». Защитник «Челси» стал объектом расистских оскорблений в соцсетях
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