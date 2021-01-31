В Бразилии погиб болельщик в результате драки фанатов «Палмейраса» и «Коринтианса»

В результате драки между фанатами «Палмейраса» и «Коринтианса» один человек погиб и один получил ранения, сообщает Globo.

По данным издания со ссылкой на военную полицию Бразилии, один болельщик «Коринтианса» был застрелян и один получил огнестрельные ранения. Арестованы 21 фанат «Палмейраса» и один болельщик «Коринтианса», у них изъяты железные прутья и файеры. По сообщениям силовых структур, бой не планировался заранее. Фанаты встретились случайно, когда по проспекту ехал автобус с болельщиками «Палмейраса». Конфронтация началась, когда чёрно-белые окружили машину.

Накануне «Палмейрас» и «Сантос» провели финальный матч Кубка Либертадорес. Встреча проходила на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой «Палмейраса» со счётом 1:0.