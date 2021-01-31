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Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах о новом контракте с «Интером»

Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах о новом контракте с «Интером»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сообщил, что его представители ведут переговоры с миланский клубом о продлении контракта.

«Да, я действительно счастлив в „Интере“. Мои агенты ведут переговоры о новом контракте. Клуб и тренер верят в меня. Уверен, что и за пределами поля мы сумеем достичь соглашения», — приводит слова нападающего Football Italia со ссылкой на DAZN.

Мартинес перешёл в миланский «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера футболиста составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний аргентинский форвард в 20 матчах итальянской Серии А, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нынешний контракт нападающего с клубом действует до лета 2023 года.

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