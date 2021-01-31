Лаутаро Мартинес рассказал о переговорах о новом контракте с «Интером»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сообщил, что его представители ведут переговоры с миланский клубом о продлении контракта.
«Да, я действительно счастлив в „Интере“. Мои агенты ведут переговоры о новом контракте. Клуб и тренер верят в меня. Уверен, что и за пределами поля мы сумеем достичь соглашения», — приводит слова нападающего Football Italia со ссылкой на DAZN.
Мартинес перешёл в миланский «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера футболиста составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний аргентинский форвард в 20 матчах итальянской Серии А, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нынешний контракт нападающего с клубом действует до лета 2023 года.
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:26
-
10:14
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:41
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
08:00
-
05:15
-
03:31
-
03:08
-
02:30
-
02:08
-
01:56
-
01:44
-
01:24
-
01:14
-
01:03
-
00:54
-
00:53
-
00:36
-
00:34
-
00:25
-
00:19
-
00:18
-
00:04
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам