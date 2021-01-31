Гасперини — о Миранчуке: нельзя разбивать структуру «Аталанты», чтобы ввести одного игрока

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сказал, что российскому полузащитнику команды Алексею Миранчуку требуется больше времени для адаптации.

«У команды своя структура. Её нельзя разбивать, чтобы облегчить введение одного игрока. Необходимо поддерживать структуру команды. Миранчуку требуется немного больше времени, чем Мехле, Пессине и Ромеро, потому что он из другой лиги, совсем другой. С Малиновским же формула работает», — цитирует Гасперини Calciomercato.

Алексей перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 10 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. Хавбек также забил два гола в двух матчах Кубка Италии и стал автором забитого мяча в Лиге чемпионов УЕФА.