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«Барселона» выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта Лионеля Месси

«Барселона» выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта Лионеля Месси
Футбол / Испания 0
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«Барселона» на своём официальном сайте выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта нападающего и капитана команды Лионеля Месси.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в газете El Mundo в отношении контракта, подписанного между ФК „Барселона“ и игроком Лионелем Месси, клуб сожалеет, что она была обнародована, поскольку это исключительно частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.

ФК „Барселона“ не несёт ответственности за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие правовые меры по отношению к газете El Mundo в случае нанесения ущерба, который может вызвать эта утечка.

ФК «Барселона» выражает полную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки дискредитировать имидж и повредить отношения с клубом, в котором он играет, чтобы оставаться лучшим игроком в истории футбола», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Месси разъярён обнародованием данных контракта с «Барселоной» и хочет покинуть клуб
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