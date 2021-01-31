«Барселона» выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта Лионеля Месси

«Барселона» на своём официальном сайте выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта нападающего и капитана команды Лионеля Месси.
«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в газете El Mundo в отношении контракта, подписанного между ФК „Барселона“ и игроком Лионелем Месси, клуб сожалеет, что она была обнародована, поскольку это исключительно частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.
ФК „Барселона“ не несёт ответственности за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие правовые меры по отношению к газете El Mundo в случае нанесения ущерба, который может вызвать эта утечка.
ФК «Барселона» выражает полную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки дискредитировать имидж и повредить отношения с клубом, в котором он играет, чтобы оставаться лучшим игроком в истории футбола», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- 31 января 2021
-
15:23
-
15:14
-
15:06
-
15:05
-
14:56
-
14:49
-
14:40
-
14:20
-
14:11
-
14:10
-
14:03
-
13:48
-
13:21
-
13:13
-
13:00
-
12:44
-
12:41
-
12:16
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:40
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:26
-
10:14
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:41