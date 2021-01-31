«Барселона» выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта Лионеля Месси

«Барселона» на своём официальном сайте выступила с заявлением по ситуации с утечкой данных контракта нападающего и капитана команды Лионеля Месси.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня в газете El Mundo в отношении контракта, подписанного между ФК „Барселона“ и игроком Лионелем Месси, клуб сожалеет, что она была обнародована, поскольку это исключительно частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.



ФК „Барселона“ не несёт ответственности за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие правовые меры по отношению к газете El Mundo в случае нанесения ущерба, который может вызвать эта утечка.

ФК «Барселона» выражает полную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки дискредитировать имидж и повредить отношения с клубом, в котором он играет, чтобы оставаться лучшим игроком в истории футбола», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.