Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов в Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что тренерский штаб национальной команды посетит сборы ряда российских клубов в Турции.



«Сегодня наш тренерский штаб вылетает в Турцию, где проводят сборы многие футбольные клубы. Подготовка к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022 и Евро продолжается», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».

На данный момент тренировочные сборы в Турции проводят тульский «Арсенал», московское «Динамо», «Тамбов», грозненский «Ахмат», казанский «Рубин» и «Сочи».

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (35).