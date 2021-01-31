Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов в Турции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что тренерский штаб национальной команды посетит сборы ряда российских клубов в Турции.
«Сегодня наш тренерский штаб вылетает в Турцию, где проводят сборы многие футбольные клубы. Подготовка к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022 и Евро продолжается», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».
На данный момент тренировочные сборы в Турции проводят тульский «Арсенал», московское «Динамо», «Тамбов», грозненский «Ахмат», казанский «Рубин» и «Сочи».
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (35).
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