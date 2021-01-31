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Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»

Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»
Футбол / Италия 0

Сегодня, 31 января, состоится матч «Аталанта» — «Лацио». Встреча 20-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Опубликованы стартовые составы.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Толой, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Руджери, Сапата, Миранчук, Иличич.

«Лацио»: Рейна, Габбарон, Раду, Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Марушич, Корреа, Иммобиле.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты — Филиппо Мели и Мауро Вивенци. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.

«Аталанта» по итогам 19 туров итальянской Серии А набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лацио» (34) — на 7-м месте.

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