Серхио Агуэро вылечился от коронавируса и готовится к матчу с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро вылечился от коронавирусной инфекции.
«Сегодня, полностью вылечившись от COVID-19, я занимался в клубном спортзале и скоро вернусь к тренировкам с партнёрами по команде. Не могу дождаться этого», – написал аргентинец в своём «твиттере».
10 января сообщалось, что Серхио Агуэро помещён на карантин из-за контакта с человеком, получившим впоследствии положительный результат теста на коронавирус. А 21 января аргентинец сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат.
32-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.
Следующий матч «горожане» проведут 3 февраля. В матче 22-го тура АПЛ они в гостях сыграют с «Бёрнли». На 7 февраля запланирован матч 23-го тура «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
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