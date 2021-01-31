Серхио Агуэро вылечился от коронавируса и готовится к матчу с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро вылечился от коронавирусной инфекции.



«Сегодня, полностью вылечившись от COVID-19, я занимался в клубном спортзале и скоро вернусь к тренировкам с партнёрами по команде. Не могу дождаться этого», – написал аргентинец в своём «твиттере».



10 января сообщалось, что Серхио Агуэро помещён на карантин из-за контакта с человеком, получившим впоследствии положительный результат теста на коронавирус. А 21 января аргентинец сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат.



32-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.



Следующий матч «горожане» проведут 3 февраля. В матче 22-го тура АПЛ они в гостях сыграют с «Бёрнли». На 7 февраля запланирован матч 23-го тура «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

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