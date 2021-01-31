Сын Почеттино покинул «Тоттенхэм»

19-летний вингер Маурицио Почеттино, сын бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, перешёл из лондонского клуба в «Уотфорд».
«Уотфорд рад сообщить о подписании контракта с Маурицио Почеттино, который присоединится к команде U23», — говорится в сообщении пресс-службы «Уотфорда».
Маурицио играл в системе «Тоттенхэма» с 2015 года. В сезоне-2020/2021 19-летний футболист принял участие в восьми матчах за молодёжную команду «Тоттенхэма» во всех турнирах, забил один гол. Перед началом нынешнего сезона Почеттино-младший подписал новый контракт с «Тоттенхэмом».
В 2019 году Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Со «шпорами» Почеттино дошёл до финала Лиги чемпионов, где со счётом 0:2 проиграл «Ливерпулю». До этого аргентинец тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол».
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