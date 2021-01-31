Унаи Эмери хочет подписать в «Вильярреал» Витоло из «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Витоло может сменить клубную прописку в последние дни зимнего трансферного окна. В услугах 31-летнего испанца заинтересован «Вильярреал», об этом сообщает Mundo Deportivo.

Витоло входит в личный шорт-лист главного тренера «жёлтой субмарины» Унаи Эмери. Специалист считает, что испанец идеально впишется в его концепцию игры и сможет успешно закрыть позицию правого полузащитника.

В сезоне-2020/2021 Витоло провёл за «Атлетико» 10 матчей во всех турнирах, преимущественно появляясь на поле с замены. Тренерский штаб «матрасников» не видит в нём игрока основного состава, поэтому испанец намерен покинуть клуб.

Transfermarkt оценивает Витоло в € 8 млн. Действующее соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2022 года.