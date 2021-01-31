«Наполи» обыграл «Парму» с Эрнани
В матче 20-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Парму». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 32-й минуте счёт открыл полузащитник неаполитанской команды Элиф Элмас, ему ассистировал Диего Демме. Преимущество «Наполи» в концовке встречи увеличил нападающий Маттео Политано.
Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани вышел на поле во втором тайме.
«Наполи» в 19 матчах набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (13) располагается на 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан», который в 20 встречах набрал 46 очков. В следующем туре неаполитанская команда встретится с «Дженоа».
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