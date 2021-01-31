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«Наполи» обыграл «Парму» с Эрнани

«Наполи» обыграл «Парму» с Эрнани
Футбол / Италия 0

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Парму». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник неаполитанской команды Элиф Элмас, ему ассистировал Диего Демме. Преимущество «Наполи» в концовке встречи увеличил нападающий Маттео Политано.

Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани вышел на поле во втором тайме.

«Наполи» в 19 матчах набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (13) располагается на 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан», который в 20 встречах набрал 46 очков. В следующем туре неаполитанская команда встретится с «Дженоа».

Италия - Серия А. 20-й тур
31 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Элмас – 32'   2:0 Политано – 82'
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