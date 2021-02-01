«Спартак» показал, что взял с собой Кутепов на сборы в Дубае. Видео
Пресс-служба «Спартака» выложила видео, на котором показала, что защитник команды Илья Кутепов взял с собой на второй зимний сбор в Дубае.
«Наш защитник Илья Кутепов показал всё, что взял с собой в Дубай на долгие сборы команды. Сколько книг он читает параллельно? Какой фильм может процитировать наизусть? Почему обязательно берёт с собой иконы? Чемодан уже открыт», — написано в описании к видео.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале красно-белых.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что турецкий «Газиантеп» планирует арендовать Кутепова на полгода. После 21 тура «Газиантеп» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и имеет все шансы по итогам сезона впервые в истории выйти в Лигу Европы УЕФА.
«Газиантеп» хочет арендовать Илью Кутепова
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