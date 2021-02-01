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«Не получил всего, чего хотел». Экс-полузащитник «Барселоны» Афеллай завершил карьеру

«Не получил всего, чего хотел». Экс-полузащитник «Барселоны» Афеллай завершил карьеру
Футбол / Прочие турниры 0
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Ибрахим Афеллай объявил о решении завершить профессиональную карьеру в возрасте 34 лет.

«Я не получил всего, чего хотел, но спокойно к этому отношусь. Всегда знаешь, что этот момент рано или поздно наступит. И это прекрасно», — приводит слова Афеллая NOS.nl.

Афеллай является воспитанником ПСВ, откуда в 2010 году перебрался в «Барселону». Сезон-2012/2013 Ибрахим на правах аренды провёл в «Шальке-04», а в кампании-2014/2015 защищал цвета «Олимпиакоса». После этого хавбек перешёл в «Сток Сити». В 2019 году покинул Англию и вернулся в родной ПСВ, а прошлым летом оказался в статусе свободного агента.

В сборную Нидерландов Афеллай вызывался с 2007 по 2016 год. С национальной командой дошёл до финала чемпионата мира в 2010 году.

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