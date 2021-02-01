Президент «Реала»: невозможно понять, почему Бензема нет в сборной. Это полный бардак

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о невызове нападающего Карима Бензема в сборную Франции.
«Это полный бардак. Лишать себя одного из лучших футболистов в мире – это невозможно понять. Я бы хотел отметить поведение Карима, всё это время оно было примерным. Партнёры по команде его очень ценят. Бензема демонстрирует такие ценности, как профессионализм, приверженность делу и скромность. Я бы обратил внимание на то, что Карима ни разу не удаляли с поля. Мы очень им гордимся. Я могу говорить о нём только хорошее. Именно поэтому я не понимаю, почему он не играет за сборную Франции», — цитирует Переса Goal.com со ссылкой на Europe 1.
Напомним, Бензема вызывался в сборную с 2007 по 2015 год. Главный тренер команды Дидье Дешам отказался от его кандидатуры на фоне скандала с Матьё Вальбуэна.
- 1 февраля 2021
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:34
-
11:22
-
11:14
-
10:56
-
10:46
-
10:40
-
10:25
-
10:25
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:54
-
09:51
-
09:35
-
09:14
-
09:10
-
08:54
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:08
-
05:00
-
04:43
-
03:00