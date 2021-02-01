Президент «Реала»: невозможно понять, почему Бензема нет в сборной. Это полный бардак

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о невызове нападающего Карима Бензема в сборную Франции.



«Это полный бардак. Лишать себя одного из лучших футболистов в мире – это невозможно понять. Я бы хотел отметить поведение Карима, всё это время оно было примерным. Партнёры по команде его очень ценят. Бензема демонстрирует такие ценности, как профессионализм, приверженность делу и скромность. Я бы обратил внимание на то, что Карима ни разу не удаляли с поля. Мы очень им гордимся. Я могу говорить о нём только хорошее. Именно поэтому я не понимаю, почему он не играет за сборную Франции», — цитирует Переса Goal.com со ссылкой на Europe 1.



Напомним, Бензема вызывался в сборную с 2007 по 2015 год. Главный тренер команды Дидье Дешам отказался от его кандидатуры на фоне скандала с Матьё Вальбуэна.

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