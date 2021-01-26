Агент Бензема назвал клуб, в котором форвард может завершить карьеру

Карим Джазири, агент 33-летнего французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, выразил мнение о том, где форвард мог бы закончить свою карьеру.

«Вернётся ли Карим Бензема в «Лион»? Да, я искренне думаю, что так и будет. Он постоянно со мной разговаривает об этом и смотрит все матчи команды.

Вдобавок ко всему, он никогда не был на стадионе «Стад де Люмьер», и, по его мнению, это то, чего он хочет, в его сердце — Лион», — цитирует агента Football Espana.

Напомним, что Карим Бензема является воспитанником «Лиона». Он выступал за французский клуб он выступал с 2005 по 2009 год, после чего перешёл в «Королевский клуб» за € 35 млн. В текущем сезоне Бензема принял участие в 24 встречах за «Реал», в которых он забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.