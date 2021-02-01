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Президент «Фиорентины»: видел Кокорина только на видео, но верю спортивному директору

Президент «Фиорентины»: видел Кокорина только на видео, но верю спортивному директору
Футбол / Италия 0
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Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал переход в клуб нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».

«Я пока что видел Кокорина только на видео, но верю Праде (Даниэле — спортивный директор «Фиорентины». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Коммиссо La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.

В «Спартак» Кокорин перешёл прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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