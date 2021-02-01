Президент «Фиорентины»: видел Кокорина только на видео, но верю спортивному директору

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал переход в клуб нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».
«Я пока что видел Кокорина только на видео, но верю Праде (Даниэле — спортивный директор «Фиорентины». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Коммиссо La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.
В «Спартак» Кокорин перешёл прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 1 февраля 2021
-
14:37
-
14:23
-
14:18
-
14:17
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:31
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:34
-
11:22
-
11:14
-
10:56
-
10:46
-
10:40
-
10:25
-
10:25
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:54
-
09:51
-
09:35
-
09:14
-
09:10
-
08:54