Президент «Фиорентины»: видел Кокорина только на видео, но верю спортивному директору

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал переход в клуб нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».



«Я пока что видел Кокорина только на видео, но верю Праде (Даниэле — спортивный директор «Фиорентины». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Коммиссо La Gazzetta dello Sport.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.



В «Спартак» Кокорин перешёл прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.