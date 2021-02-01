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«Крылья Советов» разгромили «Сочи» в товарищеском матче на сборах

«Крылья Советов» разгромили «Сочи» в товарищеском матче на сборах
Футбол / РПЛ 0
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«Сочи» провёл товарищеский матч с «Крыльями Советов» на сборе в Белеке (Турция). Встреча закончилась убедительной победой представителя ФНЛ. Самарцы разгромили «Сочи» со счётом 4:1.

Матч проходил в необычном формате. Так, команды отыграли четыре тайма по 30 минут каждый.

В составе «Крыльев Советов» дубль оформил форвард Иван Сергеев. Ещё по мячу забили Владислав Тюрин и Юрий Горшков. У «Сочи» единственный мяч на счету Антона Заболотного.

Ранее в товарищеском матче на сборах «Сочи» проиграл сербскому клубу «Чукарички». Встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник Марко Доцич, который реализовал пенальти.

Первую часть сезона «Сочи» завершил на четвёртом месте, набрав в 19 матчах 33 очка. Сезон южане возобновят домашним матчем с тульским «Арсеналом», он состоится 27 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
01 февраля 2021, понедельник
Сочи
Сочи, Россия
Не начался
Крылья Советов
Самара, Россия
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