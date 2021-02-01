Футболист «Зенита» Вендел рассказал, что его больше всего удивило в России

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от первых месяцев, проведённых в России.



«Что больше всего удивило в России? Болельщики. Меня фантастически удивили болельщики «Зенита». Вообще, вся структура клуба — абсолютный топ. Но то, как нас поддерживают болельщики, — это просто фантастика. Даже когда их на трибунах не так много, создаётся ощущение, что стадион полностью забит.



Чего больше всего не хватает в Петербурге? Уже ничего. Когда я только прилетел, мне совершенно точно не хватало моей любимой девушки. Должно было пройти какое-то время, чтобы она тоже смогла переехать в Россию. Но сейчас она уже вместе со мной. И мне не в чем нуждаться», — цитирует Вендела Sport24.



Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в летнее трансферное окно за € 20 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский хабвек провёл 6 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал 1 голевой пас.

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