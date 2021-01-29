«Зенит» на грани перестройки. Как Семак пытается улучшить команду при помощи Вендела

Первые результаты и выводы уже есть, а дальше наблюдать будет ещё интереснее.

Из трёх открытых зрительскому глазу контрольных матчей, проведённых «Зенитом» на первом сборе в ОАЭ, лишь последняя игра с «Уралом» позволяет примерно понять тактическое направление, куда движется (или пытается двигаться) Сергей Семак. Он действительно пытается изменить и усовершенствовать команду – понимаю, что слегка наивно делать выводы на относительном раннем этапе зимней подготовки, но даже сейчас тренерский штаб обязан был хотя бы как-то проверить игровые связи и наметить нюансы для дальнейшего развития.

В конце концов, до возобновления сезона остаётся месяц – не такой уж гигантский срок, и вечно работать во втягивающем режиме нельзя. Спарринг с «Уралом» точно нёс в себе хоть какую-то, но полезную тактическую информацию о «Зените – и её можно проанализировать, с осторожностью и избегая категорических формулировок.

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Против «Урала» Семак сыграл с одним нападающим, хотя мог выставить двух даже без Дзюбы

Так уж получилось, что первый сбор «Зенит» провёл без нескольких лидеров: выпали Дзюба и Лунёв, не может играть Ракицкий, в ходе первого спарринга получил травму Ерохин.

Против «Урала» Семак сыграл с одним нападающим – команда выстроилась по 4-2-3-1. Вендел и Барриос расположились в опорной зоне, поочерёдно опускались в глубину за мячом. Кузяев получил двигательную роль в зоне «под нападающим» (Далер совершал множество вбеганий в штрафную и в полуфланговые зоны). На флангах со смещениями играли Мостовой и Малком, а Азмун выступил в роли единственного форварда.

Можно ли объяснить игру в одного нападающего травмой Дзюбы? Не думаю, поскольку если бы система 4-4-2 и её принципы были для Семака сегодня так уж важны, то он отыскал бы способ использовать её и при действующем наборе игроков. Форвардами могли бы стать Малком или Мостовой (есть соответствующий опыт), а ещё логичнее стала бы игра со связкой Азмун – Крапухин. Как раз отличный повод проверить молодого забивного нападающего в условно основном составе с первых минут.

Но ведь Семак отлично помнит, что некогда любимые 4-4-2 слишком часто давали сбой осенью, а особенно тяжело приходилось в периоды травм Азмуна или спада Дзюбы. Команда катастрофически плохо двигала мяч через центральную зону, диспетчерами выступали центральные и крайние защитники, и это тот самый недостаток, который важно попытаться исправить.

Прослеживается ставка на Вендела: его влияние на игру возрастает

Логично, что потенциалом для улучшения позиционной игры Семак прежде всего видит внедрение в систему Вендела. Игрок, за которого было заплачено 20 млн евро, должен играть и приносить пользу – и важно завершить его адаптацию как можно скорее.

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В конце прошлого года бразилец провёл несколько неплохих матчей на позиции флангового полузащитника с регулярными смещениями в середину (со «Спартаком» и «Динамо»), но это было всё же промежуточное решение: с одной стороны, тренерский штаб хотел сохранить для баланса связку Оздоева и Барриоса в опорной зоне, с другой – у него не было готового кандидата на роль левого вингера, поэтому и родилось решение опробовать в не самой привычной роли Вендела.

Сейчас у Семака есть время на поиски, поэтому он усадил на скамейку Оздоева (не знаем, временно или насовсем) и выпустил Вендела фактически на одну линию с Барриосом. В цифрах схему нельзя охарактеризовать как 4-3-3 – функционал Кузяева значительно отличался от других центрхавов, Далер гораздо чаще заполнял свободные зоны на флангах и в штрафной, тогда как Вендел и Барриос могли поочерёдно располагаться друг над другом. Среди них поначалу не было ни одного явного глубинного опорника (раньше Барриоса можно было им считать), поскольку направление движения зависело от конкретного эпизода.

«Вендел – созидатель. Но не атакующий игрок, а скорее футболист переходов от обороны к атаке», — рассказывал о своём видении Семак. Поэтому «Зенит» сейчас и пытается максимально вовлечь бразильца в систему, чтобы повысить продвижение мяча. Уже есть первые заслуживающие внимания итоги.

1) Вендел забрал себе огромный объём диспетчерской работы: в игре с «Уралом» он выполнил за 77 минут больше всех передач в команде – 63. Справедливости ради, Барриос отстал не сильно – 56 пасов.

2) Вендел показал очень высокую надёжность работы с мячом. Точными стали 62 паса, то есть 98%. В среднем по карьере у бразильца тоже высокие цифры – 92-93%. У него хорошее первое касание, мощный корпус, которым он прикрывает мяч, соперникам сложно подступиться.

3) Важен контекст: «Урал» не прессинговал (то есть в условиях реального давления Вендел оказывался редко), а доля развивающих передач пока оказалась не столь высокой. Карта пасов показывает, что было много простых перекатов ближнему или промежуточных разворотов. Это вовсе не плохо – просто подчеркнём, что пока мы ведём скорее речь о сохранении мяча и вспомогательных функциях, а не реальном ведении игры.

4) Заполнение Венделом зоны второго темпа при атаках своей команды перспективно с точки зрения повышения количества и качества ударов со средних и дальних дистанций. Против «Риги» у бразильца набралось три удара (гол и перекладина), против «Урала» — четыре (гол). Ударные характеристики у Вендела не на уровне Халка, но однозначно лучше, чем у Барриоса.

5) Гол в ворота «Урала» хочется отметить отдельно: это были классные действия опорника с передачей в штрафную и быстрым вбеганием под ответный пас.

Резюмируя, модель с Венделом в опорной зоне стоит пробовать и развивать в дальнейшем – так «Зенит» будет чаще развивать атаки через центр (чего вообще не было в Лиге чемпионов). Но восторгаться пока рано, поскольку этот же спарринг с «Уралом» выявил несколько потенциальных проблем.

Подводные камни использования Вендела в центре

1. Если мы оцениваем конкретно систему 4-2-3-1, наблюдавшуюся в игре с «Уралом», то смутили эпизоды, когда Вендел опускался за мячом глубоко к центральным защитникам. В таких ситуациях Барриос превращался в «восьмёрку» и поднимался выше. Но это далеко не самое любимое занятие для колумбийца, заточенного на оборону: у него нет навыков поддержки атаки в финальной трети. Наоборот, наиболее комфортная роль – страховка убежавших партнёров на своей половине. С «Уралом» пришлось вдоволь побегать возле чужой штрафной.

2. Уязвимость опорной зоны при Венделе пока (!) возросла, поскольку у бразильца не хватает позиционной выдержки – он многовато выбрасывается, оголяет коридор, перестаёт контролировать соперника за спиной. «Урал» часто доставлял мяч в зону между опорниками «Зенита» и центральными защитниками.

3. Когда Барриос поднимается выше, возрастает риск пропуска быстрых атак. Вендел не гасит их на уровне колумбийца. Косвенное доказательство – первый гол «Урала». В момент позиционной атаки и Барриос, и Вендел расположились высоко у чужой штрафной.

Потеря – и нужно нестись назад. Из-за спины Вендела выскакивает Егорычев, но бразильцу тяжело, он недобегает. Егорычев забивает.

4. Лишь во втором тайме Вендел стал по-настоящему активен в финальной трети и стал чаще играть в штрафной. До перерыва этого было меньше. Важно сделать так, чтобы бразилец оказывался впереди чаще Барриоса. Так будет полезнее для баланса.

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Что дальше и кто может пострадать?

В конце второго тайма, после выхода Оздоева, Вендел ситуативно превратился в атакующего центрального полузащитника. Это спорная роль, поскольку здесь нужна высокая двигательная активность, работа между линиями, да и вовлечённость в игру чаще ниже, чем у опорников. А Семак видит в Венделе футболиста для переходов и конструирования атак.

Возможно, будет попробован треугольник с вершиной вниз – Барриос в глубине, Вендел и Оздоев в роли «восьмёрок». Но тогда выпадает Кузяев, который наоборот очень понравился в игре с «Уралом».

А главная интрига касается форвардов. Если Семак хочет построить новую систему, то он уйдёт от 4-4-2 – и кто-то из пары Дзюба-Азмун потеряет стабильное место на поле. Звучит дико, учитывая тот факт, что оба самые эффективные игроки РПЛ, у россиянина 15 баллов по системе «гол+пас», у иранца – 13.

Но усадить кого-то из лидеров, будь то Барриос, Дзюба или Азмун, всё равно придётся. Иначе «Зенит» так и не уйдёт от вертикального футбола, который совсем не работает в Лиге чемпионов. Следующие зимние спарринги обещают стать ещё интереснее.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.