Кокорин забил гол на тренировке «Фиорентины» после паса Рибери. Видео

Пресс-служба «Фиорентины» в клубном «твиттере» опубликовала видео с одной из последних тренировок команды.



Участие в занятии принял новичок «фиалок» нападающий Александр Кокорин. В ролике показан гол российского футболиста. После подачи с правого фланга звёздный полузащитник Франк Рибери элегантно сбросил мяч Александру, который уверенно пробил мимо вратаря.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.



В «Спартак» Кокорин перешёл прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.