Федотов: по своим качествам Кокорин способен заиграть в Италии

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». В прошлом сезоне Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды.

«Не удивлён переходом Кокорина в «Фиорентину». Саша принял вызов, и слава богу. Когда он уходил, мы говорили, что хотели бы видеть его в Европе, чтобы наконец появилась возможность реализовать потенциал.

Не поздновато? В жизни так бывает: никто не знает, когда рано, а когда поздно. Главное, чтобы было своевременно. По своим качествам он способен заиграть в Италии.

Находясь в нашей команде на том отрезке чемпионата, до пандемии, он показывал все компоненты игры, которых у него предостаточно. У Кокорина есть здоровье, дриблинг, скорость, понимание футбола. Остальное теперь зависит от него», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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