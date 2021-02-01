Федотов: по своим качествам Кокорин способен заиграть в Италии

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». В прошлом сезоне Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды.
«Не удивлён переходом Кокорина в «Фиорентину». Саша принял вызов, и слава богу. Когда он уходил, мы говорили, что хотели бы видеть его в Европе, чтобы наконец появилась возможность реализовать потенциал.
Не поздновато? В жизни так бывает: никто не знает, когда рано, а когда поздно. Главное, чтобы было своевременно. По своим качествам он способен заиграть в Италии.
Находясь в нашей команде на том отрезке чемпионата, до пандемии, он показывал все компоненты игры, которых у него предостаточно. У Кокорина есть здоровье, дриблинг, скорость, понимание футбола. Остальное теперь зависит от него», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 1 февраля 2021
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